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Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların iş yerini bastı, önce darp edildi, sonra bıçaklandı...O anlar kamerada

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Pendik'te bir kadına arkadaşlık teklifi eden şahısların çalıştığı kafe, kadının kocası tarafından basıldı. Koca, çalışanlar tarafından darp edilerek bıçaklandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların iş yerini bastı, önce darp edildi, sonra bıçaklandı...O anlar kamerada

Karısına arkadaşlık teklifi eden şahıslardan kocaya meydan dayağı

İSTANBUL - Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu 3-sayfa Güncel Pendik

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