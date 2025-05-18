Karı-kocayı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Karı-kocayı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, husumetli olduğu karı-kocayı silahla vurarak öldüren 64 yaşındaki zanlı, adliyeye sevk edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Karı-kocayı öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu karı-kocayı silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati A. (64), traktör ile tarladan dönen Sinan Abak ile eşi Kadriye Abak'a ateş etti. Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Abak ve eşi Kadriye Abak, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Necati A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Necati A., işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, Sinan Abak'ın bir süre önce Necati A.'nın torununu kaçırdığı ve bu yüzden iki aile arasında husumet bulunduğu ayrıca koruma tedbirlerinin de uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKİF DOĞAN - 3.Sayfa
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