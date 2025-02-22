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Kargo Minibüsü Kar ve Buzlanmaya Yenik Düştü

Kargo Minibüsü Kar ve Buzlanmaya Yenik Düştü
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Sinop'un Türkeli ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kargo minibüsü yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kargo minibüsü yoldan çıkarak dereye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Burak A. idaresindeki özel bir şirkete ait kargo minibüsü, Ayancık ilçesinden Türkeli ilçesi istikametine seyir halindeyken kar ve buzlanma nedeniyle Ayaz köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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