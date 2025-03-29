Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı bir türlü tamamlanamıyor

Havalimanı yılan hikayesine döndü

Kardeşler Arası Kan Davası: Beylikdüzü'nde Darp Olayı

Kardeşler Arası Kan Davası: Beylikdüzü'nde Darp Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde, alacak verecek yüzünden husumet yaşayan kardeşlerden biri, karşılaştığı 3 kardeşi ve yeğenleri tarafından sopayla darp edildi. Kafasına 15 dikiş atılan Mikail Belgi, daha önce de benzer olaylarla karşılaştığını ve can güvenliğinin olmadığını belirtti.

İstanbul Beylikdüzü'nde, iddiaya göre, aralarında uzun süredir alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşlerden birisi kafasından darp edildi. Kafasına 15 dikiş atılan adam uzun süredir ailesiyle birlikte kardeşleri tarafından tehdit edildiğini, daha önce de benzer olaylar yaşadığını söyledi.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, Mikail Belgi ve 3 kardeşi arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşandı. Yıllardır devam eden husumette Belgi daha önce oğluna ait bir manav dükkanının da kardeşleri tarafından kurşunladığını iddia etti. Belgi olay günü de yolda karşılaştığını öne sürdüğü 3 kardeşi ve yeğenleri tarafından sopa ve taş ile darp edilerek kanlar içinde bırakıldı. Taraflar karşılıklı birbirinden şikayetçi olurken Belgi'nin kafasına ise 15 dikiş atıldı.

Kavga sırasında yaralanarak kafasına 15 dikiş atılan Mikail Belgi, "3 tane kardeşim birleşerek beni darp ettiler. Çekememezlik ve miras tartışması var. Biz kaçtığımız ve hiçbir şey istemediğimiz halde peşimizi bırakmıyorlar. Olay günü oradan geçerken tesadüfen saldırıya geçtiler. Daha önce de beni Sultangazi Gazi Mahallesi'nde darp ettiler. Nereye kaçacağımızı bilmiyoruz, can güvenliğimiz yok. Çocuklarım korkudan sesini çıkaramıyorlar. Oğlumun dükkanına zorla el koymuşlar. Burada çocuğumun köylü pazarını kurşunlanmışlardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.