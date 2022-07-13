Kardeşinin silahını incelerken kazara kendini vuran teğmen yaralandı

Astsubay kardeşinin silahı ile kendini kazara vuran teğmen yaralandı

MALATYA - Malatya'da astsubay kardeşinin silahını incelerken, silahın ateş alması sonucu elinden yaralanan Teğmen hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 18.30 sularından Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle babasının Balözü sokakta 3 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan evine ziyarete gelen Teğmen A.B. Astsubay kardeşi B.B.'nin silahını incelerken, silahın kazara ateş alması sonucu elinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı A.B. önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.