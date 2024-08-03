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Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu... O anlar kamerada

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kardeş, diğerini silahla bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu... O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanan kardeş kavgasında kardeşlerden biri silahla bacağından vuruldu. Yanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay Dalyan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aşık isimli şahıs, kardeşi Şahin Aşık ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Aşık yanında bulunan silahı ile kardeşini bacağından vurdu. Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden Hasan Aşık, silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahin Aşık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kardeşini vurup kaçan Hasan Aşık'ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay kameralar tarafından kaydedildi

İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin tartışması ve silahın ateşlenmesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ortaca Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

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