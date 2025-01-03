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Kardeşini Açık Giyindiği İçin Bıçaklayan Saldırgan Tutuklandı

Kardeşini Açık Giyindiği İçin Bıçaklayan Saldırgan Tutuklandı
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Bahçelievler'de yaşanan bir olayda, iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartıştığı ablasını defalarca bıçaklayan bir erkek gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi olan kardeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAHÇELİEVLER'de iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışan erkek kardeş ablasını defalarca bıçakladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. F.F.(23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı. Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti.Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderild

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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