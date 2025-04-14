Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Antalya'da 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Karbonmonoksit faciasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri teslim alındı

Aynı aileden 3 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı faciasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yakınları tarafından teslim alındı.

Dün, Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana gelen olayda Çolaklar sokak üzerinde bulunan bir evde bulunan aileden haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek amacıyla eve geldiklerinde 6 kişiyi oda içerisinde hareketsiz şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Fatma Arat (80), gelini Zeynep Arat ve Emir Kağan Arat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan ve gazdan etkilenen 6 yaşında ki Ali Kemal Arat, Şerife Mutlu ve Ahmet Mutlu ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler yakınları tarafından teslim alındı

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Fatma Arat (80), Zeynep Arat ve Emir Kağan Arat'ın cansız bedenleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından soba faciasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Ramazan Arat ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin teslim alınması sırasında olay anında evde olmadığı öğrenilen ve annesi, eşi ile8 yaşındaki oğlunu kaybeden Ramazan Arat'ın bir hayli üzgün olduğu görüldü. Karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin bugün Kaş ilçesi Aörü Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.