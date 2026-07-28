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Ardahan'da Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ardahan'da Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Ardahan-Kars kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Ardahan-Kars kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 36 AAZ 919 plakalı traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgede kısa süreli güvenlik önlemi alınırken, traktörde maddi hasar meydana geldi.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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