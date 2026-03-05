Karayazı'da tipi kazaya neden oldu: 1 ölü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu iki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karayazı ilçesinde iki kamyon sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri, kepçe operatörü, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü M. A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücü, Karayazı İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı