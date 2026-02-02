Haberler

Kastamonu açıklarında vurulan ve Sarıyer'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Kastamonu açıklarında vurulan ve Sarıyer'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'dan İstanbul Boğazı'na seyir halindeyken Sarıyer açıklarında karaya oturan 'Razouk' isimli kargo gemisi, önceki gün Kastamonu Cide açıklarında vurulmuştu. Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu Cide açıklarında 10 gün önce vurulan 'Razouk' isimli gemi Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan 'Razouk' isimli kargo gemisi akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. 22 Ocak tarihinde Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar olan geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Bölgede yağış ve fırtınanın etkisiyle denizde dalgalar oluştuğu görülürken, karaya oturan gemi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest