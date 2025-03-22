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Karasu'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Karasu'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sedat Üner, komşularının kapısını açmaması üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü halde bulundu. Her gün yemek getiren komşuları, kapının açılmaması üzerine ihbarda bulununca acı olay ortaya çıktı.

Olay, Karasu'nun Yalı Mahallesi 219 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sedat Üner, kendisine her gün yemek getiren komşularının kapısını açmadı. Durumdan şüphelenen komşuları, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Üner'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Üner'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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