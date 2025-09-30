Haberler

Karasu'da Üç Çocuk Annesinin Cansız Bedeni Bulundu

Karasu'da Üç Çocuk Annesinin Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki üç çocuk annesi Aysun Avcı'nın cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu. Aile, kadına ait cep telefonu ve ayakkabıların nehir kenarında bulunması üzerine arama çalışmalarını başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde nehir kenarında telefonu ve ayakkabısı bulunan 35 yaşındaki üç çocuk annesinin cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu.

Adatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki üç çocuk annesi Aysun Avcı'dan bir süredir haber alamayan yakınları kadına ait cep telefonu ve ayakkabıları Sakarya Nehri kenarında buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadının gidebileceği yerler ve nehir bölgesinde çalışma başlattı. Gece saatlerinde yapılan aramalarda kadının telefonu ve ayakkabısı dışında herhangi bir bulguya rastlanmazken, arama kurtarma çalışmalarına Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de destek verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan arama çalışmalarına İstanbul JAK ve Kocaeli Deniz Polisi Su Altı ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan hummalı çalışma gerçekleştiren ekipler, Avcı'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.