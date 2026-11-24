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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kafede kahve içtikten dakikalar sonra motosikletli kadının feci şekilde can verdiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Karasu sahil yolu Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 32 Evler istikametinden Akkum yönüne seyir halinde olan T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil, ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen Zeynep Asan'ın (30) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise kaza noktasından yaklaşık 90 metre ileride yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Zeynep Asan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir zincir markette çalıştığı öğrenilen Asan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Hastane işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edilen kadının cenazesi Karasu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kafede kahve içtikten dakikalar sonra motosikletli kadının feci şekilde can verdiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının motosikletiyle caddeye doğru ilerlediği, ters şeride girdiği anda otomobille çarpıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı