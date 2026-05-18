Kontrolden çıkan otomobil köprü ayağına çarparak durdu: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kavşak göbeğine çıkıp köprü ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kavşaktaki göbeğe çıktıktan sonra savrulup yakındaki köprü ayağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu Liman Kavşağı Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünden gelen M.Ö. idaresindeki 81 ADY 319 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, kavşaktaki göbeğe çıktıktan sonra köprü ayağına çarparak durabildi. Olayda, sürücü M.Ö. ve yolcu D.Y. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve iki ayrı ambulans sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipler, araçta bulunan vatandaşların tahliyesine yardımcı olurken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması adına yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
