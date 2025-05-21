Karasu'da Hapis Cezalı Şahıs Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak, üzerinde ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ile birlikte ele geçirildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, üzerinde ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermiyle polis ekiplerince yakalandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 7 ayrı suç kaydı ve 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa