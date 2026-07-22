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Denizde kalp krizi geçiren adama karada dakikalarca kalp masajı yaptılar

Denizde kalp krizi geçiren adama karada dakikalarca kalp masajı yaptılar
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde yüzerken kalp krizi geçiren bir kişi, cankurtaran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde yüzerken kalp krizi geçiren adam, cankurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Sahilde sağlık ekipleri ve cankurtaranlar tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan şahıs, hastaneye sevk edildi.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki kule 19 mevkiinde meydana gelen olayda, denizde yüzen bir kişinin uzun süre su yüzeyinde hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan cankurtaranlar, şahsı denizden çıkararak olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ile cankurtaranlar tarafından sahilde dakikalarca kalp masajı uygulanan adam, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Denizde yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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