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Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum

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Narin Güran cinayeti davasında beklenen karar dün akşam saatlerinde çıkarken Türkiye'nin günlerdir beklediği gelişmenin ardından gözler 8 yaşındaki kızın katledildiği Tavşantepe Köyü'ne çevrildi. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşların Narin'in mezarı başında dua ettikleri görülürken köydeki sessizlik dikkatlerden kaçmadı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Türkiye'nin beklediği karar sonrası Narin'in katledildiği Tavşantepe köyü ilk kez görüntülendi. Dün adliye çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin bugün de benzer şekilde Tavşantepe köyünde alındığı görülürken, bölgede tam bir sessizliği hakim olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum

VATANDAŞLAR MEZARINA AKIN ETTİ

Minik Narin'in çiçek ve oyuncaklarla dolu mezarını yurdun dört bir yanından vatandaşların ziyaret ettiği görülürken, kalabalıkların mezarın başında dua ettikleri anlar da kameraya yansıdı.

Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum

"PLASTİK ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ MEZARI"

Öte yandan köydeki gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz "Narin'in mezarına çiçekler bırakıyorlar. Canlı çiçekler konulmamış mezara. Ben bunu sormuştum, hiç solmasın diye. Narin'in mezarındaki bu çiçekler yok olmasın diye plastik çiçeklerle donatılmış Narin'in mezarı" ifadelerini kullandı.

Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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