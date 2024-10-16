Karapınar'da Trafik Kazalarında %25 Azalma

Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 azaldı.

Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk başkanlığında Trafik Temalı Asayiş Toplantısı gerçekleştirilerek 2024 yılında yaşanan trafik kazalarına yönelik istatistikler masaya yatırıldı. Geçen yılın ilk 10 aylık periyoduna göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarımızda yüzde 25'lik azalış olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, "Özellikle motosiklet uygulamaları başta olmak üzere vatandaşımızın sağlığını korumak üzere yapılan denetimlerin meyvelerini toplamaya başladık" dedi.

Toplantıya; Karapınar İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Mustafa Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri İlker Zorlu ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amiri Lütfü Mehmet Elitok katıldı. - KONYA