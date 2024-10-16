Üye Girişi
Haberler

Karapınar'da Trafik Kazalarında %25 Azalma

Karapınar'da Trafik Kazalarında %25 Azalma
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde 2024 yılında yapılan değerlendirmelerde, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında %25'lik bir azalma görüldüğü açıklandı. Kaymakam Öztürk, yapılan denetimlerin etkili olduğunu belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 azaldı.

Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk başkanlığında Trafik Temalı Asayiş Toplantısı gerçekleştirilerek 2024 yılında yaşanan trafik kazalarına yönelik istatistikler masaya yatırıldı. Geçen yılın ilk 10 aylık periyoduna göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarımızda yüzde 25'lik azalış olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, "Özellikle motosiklet uygulamaları başta olmak üzere vatandaşımızın sağlığını korumak üzere yapılan denetimlerin meyvelerini toplamaya başladık" dedi.

Toplantıya; Karapınar İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Mustafa Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri İlker Zorlu ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amiri Lütfü Mehmet Elitok katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Karapınar 3-sayfa trafik Yaşam konya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Boşanma davalarında yeni dönem: Eşlerden birinin istemesi yetecek

Boşanma davalarında bir dönem sonra eriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 6. bölümü yayınlanacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi? Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas final bölümü ne zaman, saat kaçta? Taş Kağıt Makas final bölümü izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.