Karapınar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Karapınar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü ve ailesi son anda kurtulurken, yangın nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Araç sürücüsü ile eşi ve çocuğu son anda araçtan inerek canlarını kurtardı. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Günseven mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 71 AT 936 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilde sürücünün eşi N.B. ve çocukları Y.E.B. de bulunuyordu. Alevlerin çıktığını fark eden K.B., aracı durdurdu ve ailesiyle birlikte hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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