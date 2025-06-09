Karapınar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Araç sürücüsü ile eşi ve çocuğu son anda araçtan inerek canlarını kurtardı. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Günseven mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 71 AT 936 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilde sürücünün eşi N.B. ve çocukları Y.E.B. de bulunuyordu. Alevlerin çıktığını fark eden K.B., aracı durdurdu ve ailesiyle birlikte hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA