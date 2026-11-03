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Karapınar'da otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Karapınar'da otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Öğretmen Bekir Özata Caddesi ile Gürler Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ü. yönetimindeki 07 Z 9861 plakalı otomobil, kavşakta Ö.G. idaresindeki 61 AEF 377 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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