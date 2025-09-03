Karapınar'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eşeli Yaylası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 42 JC 772 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosikletin savrulmasıyla arka kısımda yolcu olarak bulunan A.S. dengesini kaybetti ve düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA