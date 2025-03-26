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Karapınar'da Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Karapınar'da Motosiklet Denetimleri Sürüyor
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Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde kurallara uymayan ve çalıntı motosikletler tespit ediliyor. Yetkililer, sorgulanmamış ve faturası olmayan motosiklet alımında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

Karapınar'da polis ekipleri ilçenin farklı yerlerinde motosiklet denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde kurallara uymayan, eksikleri olan motosikletlerle ilgili işlem yapılıyor. Yapılan denetimlerde polis ekiplerince 1 adet çalıntı motosiklet yakalandı. Yetkililer, çalıntı motosikletlerle ilgili dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Sorgulamadan aldığınız faturası olmayan motosiklet, tarafınıza resmi evrakta sahtecilik, hapis cezası ve yüksek miktarda para cezası olarak dönebilir. Karapınar'da usulsüz motosiklet kullanımı, okul önlerinin terörize edilmesi, çalıntı, kazıntı ve change motor kalmayacak ve sokak terörü şeklinde tezahür eden araç kullanımı, modifiye araç, drift yapma gibi şeylerin kökü kazınacak" açıklamasında bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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