Haberler

Karapınar'da iki farklı noktada ot yangını

Karapınar'da iki farklı noktada ot yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde temizlik amaçlı yakılan ateş ve elektrik teline takılan kuşun neden olduğu iki ayrı ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki farklı noktada çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk yangın, ilçeye bağlı Oymalı Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, temizlik amacıyla yakılan ateş kontrolden çıkarak kuru otlara sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki evlere ve hemen yakınındaki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

İkinci yangın ise Badırık mevkisinde İ.Ö.'ye ait evin bahçesinde çıktı. İddiaya göre, elektrik tellerine konan bir kuş akıma kapılarak yanarak bahçeye düştü. Düşen kuşun kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangında, bahçede bulunan kullanılmayan araç lastikleri de alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında elektrik tellerinden düşen kuş telef olurken, bahçede bulunan kuru otlar ve kullanılmayan lastikler zarar gördü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
İşte emekli ve memur maaşı zam oranları

İşte emekli ve memur maaşı zam oranları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti

Aracının içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar