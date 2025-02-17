Karaman Valisi Çiçekli, Trafik Kazası Sonrası Yaralıları Ziyaret Etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sağlık görevlileri ile vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu, 3 sağlık görevlisi ile birlikte 5 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan sağlık görevlileri ve vatandaşları ziyaret etti. Doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Çiçekli, sağlık görevlilerine ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Ziyarette Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ercan Erdoğan da hazır bulundu. - KARAMAN