Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kayıp 84 yaşındaki adam arama sonrası ölü bulundu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kayıp 84 yaşındaki adam arama sonrası ölü bulundu.
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamaya giden 84 yaşındaki adam, dünden bu yana haber alınamayınca başlatılan aramada köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu. Cenazesi otopsi için Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, tahkikat sürüyor.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan ve dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki şahıs, köye 4 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

Olay, Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlan mevkisine mantar toplamaya giden İsmail Sarı'dan (84) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler katıldı. Saat 07.15'ten itibaren 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 79 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Sarı'nın cansız bedeni, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu

Bir gecede beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
İnşaat yüzünden kaldırımı kullanamayınca yola indi, kamyonet çarpıp kaçtı!

Kaldırım kapanınca yola indi, ardında gözü yaşlı evlatları kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da yaralı bulduğu karga ustanın çırağı oldu! Tamir sırasında vida uzatıyor

Kurtardığı karga çırağı oldu! Tamirde ustasına vida uzatıyor
Vücudundaki morlukları düşmeye bağladılar, lösemi çıktı! Sakarya'da 3,5 yaşında tanı alan Deniz hastalığı yendi

Morlukları düşmeye bağladılar! Hastanede çıkan tanı lösemiydi
Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu

Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Mardin’in 24 üzüm çeşidi bu bahçede

Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Tam 24 çeşit bu bahçede
Trafikte havai fişekli şov pahalıya patladı! Sürücüye 271 bin lira ceza

Yürekleri ağza getiren şov! Yerli akrobata ceza yağdı
Dünyada bir ilk! Doğuştan arka yüzgeci olmayan caretta DOA, 541 kilometre yüzüp Lübnan kıyılarına ulaştı

Tek arka yüzgeciyle 541 kilometre yüzdü! Son durağı bakın neresi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

Aliyev'le birlikte, simge yerde poz verdiler