Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kayıp 84 yaşındaki adam arama sonrası ölü bulundu.

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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan ve dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki şahıs, köye 4 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

Olay, Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlan mevkisine mantar toplamaya giden İsmail Sarı'dan (84) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler katıldı. Saat 07.15'ten itibaren 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 79 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Sarı'nın cansız bedeni, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı