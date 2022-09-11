Son dakika haberi: Karaman'da 4 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, yol kenarındaki yaralılara ilk müdahaleyi oradan geçmekte olan diğer araç sürücüleri ile vatandaşlar yaptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ümmühan A. (45), İsmail A. (52), Hacer A. (45) ve Fatma D. (5) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.

(Mehmet Dağlı/İHA)