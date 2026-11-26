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Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanınca yardım çağırmak için bölgeden ayrılan ve 3 gün sonra baraj gövdesinin önündeki su birikintisinde cansız bedeni bulunan Mehmet Ali Göksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Ali Göksu için Ahmet Nezahat Keleşoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Göksu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Göksu, dualarla Fincan Tepesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yardım çağırmak için yola çıkmıştı

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Göksu (37) arkadaşı M.K. ile birlikte Kumdan Boğazı mevkiine gezmeye gitti. Burada araçlarının çamura saplanması üzerine Göksu, yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı. Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağlık ve ormanlık alanda başlatılan arama çalışmalarında Göksu'ya ulaşılamadı. Arama çalışmalarına katılan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama ekibi, Göksu'nun cansız bedenini baraj gövdesinin önündeki su birikintisinde yosunların altında buldu.

Öte yandan olayla ilgili Göksu'nun birlikte gezmeye gittiği arkadaşı M.K. ve abisi ile bir arkadaşının jandarmada halen gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı