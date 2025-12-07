Işıkta bekleyen araçlara çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Karaman'da bir otomobilin ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Yunuskent Mahallesi valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 70 ACR 179 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen R.A'nın kullandığı 42 AGS 432 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada hafif ticari aracın sürücüsü R.A. ile araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisin yaptığı incelemenin ardında kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 ay önce 6 aylığına el konulduğu öğrenilen S.Y., yapılan alkol kontrolünde 1.66 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücüye 30 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 2 yıl el koyuldu. Alkollü sürücü, daha sonra işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN