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Ermenek'te Yonca Balyası Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ermenek'te Yonca Balyası Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde yonca balyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yonca balyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında bulunan virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler'den Ermenek ilçesi istikametine seyreden Cevdet Öcal (43) yönetimindeki 50 ADD 255 plakalı yonca balyası yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Cevdet Öcal olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Osman A. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Osman A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Cevdet Öcal'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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