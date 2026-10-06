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Karaman'da yayaya yol veren otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Karaman'da yayaya yol veren otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Karaman'da yaya geçidinden geçenlere yol vermek için duran otomobile, aynı yönde seyreden motosiklet arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermek için yavaşlayan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 ACT 767 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermek için durdu. Bu sırada aynı yönde seyreden Yağız Mete T. (21) yönetimindeki 33 BGK 029 plakalı motosiklet, duran otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Yağız Mete T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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