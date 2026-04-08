Karaman'da yaşanan kaza ucuz atlatıldı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.U. yönetimindeki 07 BMH 328 plakalı Citroen marka SUV araç ile Y.K. idaresindeki 41 AAN 245 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araçta trafik levhalarına çarparak refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar ve yerinden sökülen trafik levhası yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı