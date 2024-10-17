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Karaman'da Yangın Sonrası Patlama Anı Kamerada

Karaman'da Yangın Sonrası Patlama Anı Kamerada
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir evde çıkan yangın sırasında meydana gelen tüp patlaması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, Ahmet K. isimli felçli bir bireyin evinde çıktı ve komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrasında meydana gelen patlama anı bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı. Yangın, 6 gün önce Sarıveliler ilçesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K.'ye ait müstakil evinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Felçli olduğu öğrenilen 60 yaşlarındaki Ahmet K.'yi komşuları evden dışarıya çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada evde bulunan tüp bomba gibi patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, ev maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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