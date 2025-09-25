Karaman'da Yangın: Dağlık Alanda Çıkan Alevler Ağaçlık Alana Sıçradı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangını ağaçlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Küçükkoraş köyü yaylasındaki ardıç sahasında kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa yayılan yangında bazı ardıç ağaçları da yandı. Köylülerin ihbarı üzerine yangın mahalline orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangının çıktığı alanın taşlık ve kayalık olmasından dolayı güçlükle söndürme çalışması yaptığı öğrenildi.

Yanan kuru otların söndürülebilmesi için bölgede yol açmak üzere iş makinesi de gönderildiği öğrenildi. - KARAMAN