Karaman'da Yangın: Dağlık Alanda Çıkan Alevler Ağaçlık Alana Sıçradı

Güncelleme:
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde çıkan örtü yangını, ağaçlık alanı etkisi altına aldı. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Küçükkoraş köyü yaylasındaki ardıç sahasında kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa yayılan yangında bazı ardıç ağaçları da yandı. Köylülerin ihbarı üzerine yangın mahalline orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangının çıktığı alanın taşlık ve kayalık olmasından dolayı güçlükle söndürme çalışması yaptığı öğrenildi.

Yanan kuru otların söndürülebilmesi için bölgede yol açmak üzere iş makinesi de gönderildiği öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
