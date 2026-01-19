Haberler

Karaman'da 5 bin 307 uyuşturucu hap ele geçti: 6 tutuklama
Karaman'da yapılan uygulamalarda 5 bin 307 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, aranan 6 kişi tutuklandı. Uygulamalarda ayrıca çeşitli trafik suçlarından ceza kesildi ve 58 araç trafikten men edildi.

Karaman'da polisin yaptığı uygulamalarda 5 bin 307 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfekler ele geçirilirken, aranan 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 800 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 14 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 33 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 8 kişiye para cezası uygulandı. 58 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kesici alet, 31 adet tabanca fişeği, 19 gram metamfetamin, 68 gram kokain, 60 litre etil alkol, 600 adet doldurulmuş makaron, 5 bin 307 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
