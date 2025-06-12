Karaman'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 86 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 86 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Karaman'ın Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı traktör devrildi. 86 yaşındaki traktör sürücüsü Zühtü Ataş, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan traktör paramparça oldu. Kazada 86 yaşındaki traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (21) idaresindeki 70 GS 0077 plakalı Audi marka otomobil, Zühtü Ataş (86) yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilerek paramparça olurken, otomobil ise trafik levhasına çarparak yoldan çıktı. Kazada traktör parçaları metrelerce uzaklığa fırlarken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol ise bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

"Bir anda önüme kırdı"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.E. polise "Ben dümdüz gidiyordum. Amca da traktörle geliyordu. Herhalde dönüş yapacaktı bir anda önüme kırıverdi" diyerek kaza anını anlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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