Karaman'da trafik levhasına çarpıp takla atan otomobil alev aldı, 1 kişi yaralandı

Karaman'da trafik levhasına çarpıp araziye takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.P. (23) idaresindeki 42 JK 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra paketlenmiş mısır silajlarının bulunduğu araziye takla atarak devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.D. (17) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası alev alan otomobil, jandarma ekiplerince yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise araçta soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin trafik levhasına çarptıktan sonra takla atarak araziye devrildiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı