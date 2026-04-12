Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Karaman'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan oğlunu gören kalp hastası baba fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi yaralandı. Kazada oğlunun yaralandığını gören kalp hastası baba fenalık geçirince polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Y. idaresindeki 70 ACY 170 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Osman A. yönetimindeki 06 ACB 897 plakalı pikap kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap trafik ışıklarında bekleyen 06 DAD 576 plakalı Seat marka otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada kazayı haber alarak olay yerine gelen otomobil sürücüsü Burak Y.'nin kalp hastası olduğu öğrenilen babası Ramazan Y. ise fenalaştı. Fenalaşan baba polis ekibi tarafından yaralıların kaldırıldığı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
