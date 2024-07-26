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Karaman'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobillerden biri aydınlatma direğine diğeri ise bahçe duvarına çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.O. idaresindeki 06 DKY 963 plakalı Citroen marka otomobil ile A.F.A. yönetimindeki 07 NA 3848 plakalı Hyundai marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri aydınlatma direğine diğeri ise bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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