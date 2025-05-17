Karaman'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karaman'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Karaman-Mersin kara yolunda kontrolden çıkan tır yol kenarına devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan tırın yol kenarına devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Karaman-Mersi kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Mersin istikametine gitmekte olan Yusuf Can R. yönetimindeki 33 ADG 025 plakalı tır, Lale köyü yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekibinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
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