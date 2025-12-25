Haberler

Karaman'da kepçeyle tarihi eser arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Karaman'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser arayan 14 kişi suçüstü yakalandı. Kepçelerle kaçak kazı yapan şüphelilere el konulan ekipmanlar arasında ekskavatörler ve dedektör yer aldı.

Karaman'da ekskavatör kepçe ile tarihi eser arayan 14 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Güldere köyü sınırlarındaki dağlık arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında bazı kişilerin dağlık arazide kepçeyle tarihi eser aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, dronla kaçak kazı yapan şüphelileri tespit edip operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda şehir dışından kente gelerek dağlık arazide kepçelerle kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.T, M.D, F.T, M.M.S, M.A, K.G, İ.T, A.K, A.Ö, S.U, E.G, M.A, Ö.Ö ve R.K, isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda kazıda kullanılan 2 ekskavatör kepçe, dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken olaya ilişkin tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
