Haberler

Karaman’da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Karaman’da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman’da "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 1’i kadın 10 kişi tutuklandı.

Karaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i kadın 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, sabaha karşı düzenledikleri operasyonlarda "yaralama", "uyuşturucu ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "iş yeri kurşunlama" suçlarına karıştıkları ileri sürülen 4'ü kadın 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Ersoy duyurdu! Deprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık yatırım hedefi

Deprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık yatırım hedefi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada

Köyün yanı başındaki nefes kesen anlar kamerada
Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı

Mauro Icardi'ye gelen vuruyor giden vuruyor
Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma

Savcılık düğmeye bastı! Borsa İstanbul'un eski başkanına soruşturma
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar

Bir ilimizi karıştıran toplu cinsel istismar skandalı

Mekke'ye saldırı girişimi! 5 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı

Mekke'ye saldırı girişimi ortalığı karıştırdı! 5 ülke harekete geçti
Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu

Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki farka bakın
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi

Öcalan'a villa mı yapıldı? DEM kanadından ilk açıklama geldi