Karaman'daki silahlı saldırıda oğlunun ardından baba da hayatını kaybetti

Karaman'da bir sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda bir baba ve üç oğlu vuruldu. Olay günü hayatını kaybeden Yunus Emre Şahin'den sonra, ağır yaralı olan baba Mustafa Şahin de 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan baba ve 3 oğlundan birinin olay günü hayatını kaybetmesinin ardından, ağır yaralı olarak tedavi gören baba Mustafa Şahin de 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinde, Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, katil zanlısı M.K. ile baba Mustafa Şahin (69), oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (30) arasında alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., aracının bagajından aldığı tabancayla baba ve üç oğluna ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan baba ve oğulları, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay günü hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisi süren baba Mustafa Şahin de 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan, olaydan sonra yaya olarak kaçan ve polis tarafından yakalanan katil zanlısı M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
