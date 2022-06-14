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Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karaman - Konya yolundaki Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ramazan E. ve Özay K. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özay K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemi alınan bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da olayla ilgili bilgi aldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Murat Özünal - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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