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Karaman'da Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Hayvan Çadırlarını Yıktı

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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hayvan çadırları yıkıldı. İlçede incelemelerde bulunan Kaymakam Kaya, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı.

Karaman ve çevresinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar ve fırtına en çok Kazımkarabekir ilçesinde etkili oldu. İlçede demir profilden yapılan seyyar hayvan çadırları şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayarak yerinden sökülerek yıkıldı. Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Salih Kaya, rüzgar ve fırtınanın yıkarak zarar verdiği hayvan çadırlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden yaşanan hasarlarla ilgili bilgi alan Kaymakam Kaya, hayvan çadırları yıkılan üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kazımkarabekir Karaman Fırtına Hayvanlar Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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