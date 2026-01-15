Haberler

Karaman'da şarja bırakılan elektrikli bisikletler yandı

Karaman'da gece saatlerinde şarja bırakılan 3 elektrikli bisiklet bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Karaman'da şarja bırakılan 3 elektrikli bisiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 01.20 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı yakınlarında bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarjda bırakılan demir kafes içerisindeki 3 adet elektrikli bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, elektrikli bisikletler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARAMAN

