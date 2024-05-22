Karaman'da Sağanak Yağış Nedeniyle Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karaman'da sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havva E.'nin kullandığı 70 FF 965 plakalı Ford marka otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu orta refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü Havva E. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkarılan kadın sürücü daha sonra olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Havva E.'nin misafirlikten döndüğü öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından ters dönen otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN