Karaman'da uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi: 3 tutuklama

Karaman'da son 1 haftada yapılan uygulamalarda ruhsatsız tüfekler ile uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, aranan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 6 bin 614 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 7 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 36 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 18 kişiye para cezası uygulandı. 86 araç trafikten men edilirken, 42 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 3 adet ruhsatsız tüfek,14 adet kesici-delici alet, 18 gram metamfetamin, 626 adet sentetik hap, 10 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram nargile tütünü, 15 adet elektronik sigara, 80 adet elektronik sigara kiti, 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN