Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar

İşte Trump'ın ticaret savaşında aldığı kararlar
Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi
Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Karaman'da Polislere Konfetili Sürpriz Kutlama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir grup genç, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları sürpriz kutlama için kavga ihbarında bulundu. Polislere Türk bayrakları hediye eden gençler, hareketli anlar yaşattı.

Karaman'da kavga ihbarına giden polislere konfetili sürpriz

KARAMAN - Karaman'da bir grup gencin yaptığı kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri konfetili sürpriz kutlama ile karşılaştı.

Gece yarısı Tahsin Ünal Mahallesi Faik Kayserilioğlu Caddesi üzerinde toplanan bir grup genç 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan sürprizde gençler kavga ediyormuş gibi yaptı. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında kavga edermiş gibi yapan gençlere hemen müdahale ederek ayırdı. Patlama seslerinin de duyulduğu adrese sevk edilen çok sayıda polis ekibi adrese ulaştığında konfetili sürpriz kutlamayla karşılaştı. İhbarın yapıldığı adrese gelen polis ekiplerini ellerinde Türk bayraklarıyla karşılayan gençler polis memurlarına Türk bayrağı hediye ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Ekipler ise kavga ihbarı ile geldikleri cadde üzerinde sürprizle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

"Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutlamak istedik"

Sürpriz kutlama hakkında konuşan İbrahim Çetin, "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutlamak istedik. Biz daha ihbar ederken kavga seslerini duyan polis ekipleri hemen geldi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Böyle bir senaryolu sürprizle hepsini bir araya toplayıp güzel bir kutlama yapmak istedik" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.