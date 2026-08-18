Karaman'da Kapsamlı Denetim: 7 Tutuklama, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Karaman'da polisin yaptığı asayiş ve trafik uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 10-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Uygulamalarda 3 bin 326 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve suça karıştığı belirlenen 7 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 101 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 34 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 15 sürücüye yasal işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 204 araç trafikten men edilirken, 18 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan denetimlerde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kesici alet, 1 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 43 gram esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 31 adet sentetik ecza maddesi, 55 litre etil alkol ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece gündüz kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı